September Groove in concerto a Castiglione

La Sagra di San Rocco di Castiglione apre l'edizione del 2018 con la Disco Funky dei September Groove, la conosciutissima cover band veronese che si appresta a scatenare il groove degli anni '70 per la prima volta in questa manifestazione.

Un tour estivo, quello della band con ancora molte date in programma e che ha fatto registrare migliaia di presenze in tutte le occasioni. Vi aspettiamo numerosi e carichi come sempre!