Lo spettacolo "Senza Hitler" al Teatro Santa Teresa per il Granteatro Festival

Sabato 22 Febbraio 2020 ore 21.15 la Compagnia degli evasi di Castelnuovo Magra (SP) presenta "Senza Hitler", di Edoardo Erba.

«Scarso talento, prova di disegno insufficiente», fu il verdetto di non ammissione per il diciottenne Adolf Hitler all’Accademia di arti figurative di Vienna nel 1907. Quel fallimento segnò probabilmente l’inizio di un processo di odio del futuro Fuhrer per tutta l’umanità. In questo testo vincitore del “Premio Speciale della Giuria Riccione 2001” , l’autore Edoardo Erba, immagina e crea una una dimensione parallela agli eventi accaduti: Hitler viene promosso all'esame dell'accademia di Belle Arti e realizza il sogno della sua giovinezza: diventare pittore. Ma in realtà la sua fama rimane quella di un pittore mediocre e irrequieto. A sessant'anni, quando il pittore Adolf Hitler sta per emergere dall'anonimato, dopo una vita di frustrazioni artistiche, viene intervistato da Anne, una giovane giornalista emergente del Frankfurten Zeitung . Siamo negli anni 50, Stoccolma è la capitale dell’Europa.

Informazioni e contatti

Ingresso a singola rappresentazione

Adulti: 8 euro

Under 26: 6 euro

Biglietti acquistabili online al link: https://ticket.cinebot.it/s.teresa/title/432

Serata conclusiva di premiazioni: sabato 14 marzo, fuori concorso, la Compagnia Teatrale Micromega (Verona), con "Mal che si vuole non duole" di Matteo Spiazzi, tratto da "Un curioso accidente" di Carlo Goldoni.

Web: https://www.teatrosantateresa.org/granteatrofestival.html