Sentieri di musica a Verona ed Isola della Scala con l'Orchestra Europea Discanto

Musica e arte uniscono le persone e sono un inno alla bellezza. Questo assunto scandisce il tour di debutto della nuova formazione Orchestra Europea Discanto, che tocca i capoluoghi e le province di Mantova, Verona e Vicenza e unisce idealmente cinque comunità, tessendo un legame tra arte, musica, spiritualità e territorio.

Un vero e proprio progetto articolato, dunque, prodotto da Fondazione Discanto, che prevede una residenza artistica per una quarantina di musicisti di varie nazionalità e che culmina in cinque concerti, di cui quattro si svolgono in luoghi sacri:

mercoledì 4 settembre Duomo di Mantova,

giovedì 5 Fiera Millenaria di Gonzaga (MN),

venerdì 6 chiesa di Santa Maria in Organo a Verona,

sabato 7 settembre abbazia di Santo Stefano a Isola della Scala (VR),

domenica 8 settembre basilica dei Santi Felice e Fortunato a Vicenza.

Le chiese custodiscono importanti tesori artistici; pertanto l’itinerario “Sentieri di musica- Percorso di arte, musica, spiritualità e territorio” si prefigge di favorire il turismo culturale di qualità. L’itinerario musicale, artistico e di fede prevede le seguenti tappe, con percorsi artistici e concerti serali a ingresso gratuito.

Venerdì 6 settembre 2019 ore 20.30 - Chiesa di Santa Maria in Organo

L’appuntamento viene aperto da uno stralcio della Lettera agli Artisti di Papa Giovanni Paolo II, letto dalla voce narrante di Gina Faccioli, e un breve momento di riflessione a cura di monsignor Martino Signoretto, Vicario Episcopale per la Cultura, l’Università e il Sociale. Poi, l’orchestra esegue il programma dedicato a “La preghiera nell’opera lirica e non solo”. Direttore Maurizio Tambara.

Voci soliste Alexandra Ivchenko, soprano e Im Suntae, tenore. L’ingresso è libero e gratuito. Eventuali offerte spontanee saranno destinate a un trattamento antitarlo dei preziosi e antichi intarsi lignei. La chiesa, che gli affreschi rendono luogo di elezione per la musica, fa parte dell’itinerario “Rinascere dall’acqua. Verona al di là del Fiume”, nell’ambito di Verona Minor Hierusalem. Qui, è prevista una visita al patrimonio artistico, alle ore 15, rivolta ai musicisti e aperta a chiunque gratuitamente (392 2231495). Le note artistiche nel libretto di sala sono di Lorenzo Vicentini.

Sabato 7 settembre 2019 ore 20.30 - Abbazia di Santo Stefano

L’appuntamento viene aperto da uno stralcio della Lettera agli Artisti di Papa Giovanni Paolo II, letto dalla voce narrante di Gina Faccioli, e da un breve momento di riflessione a cura dell’arciprete abate don Roberto Bianchini. Poi, viene eseguito il programma sinfonico dedicato ad Haydn. Direttore Maurizio Tambara. L’ingresso è libero e gratuito. Eventuali offerte spontanee saranno destinate ai lavori di rifacimento, ormai giunti alle fasi conclusive, che hanno interessato il selciato antistante la chiesa. Quest’anno ricorrono i quattrocento anni dalla consacrazione e dedicazione dell’abbazia e il concerto si ricollega idealmente ai festeggiamenti iniziati lo scorso giugno con una messa celebrata dal Vescovo di Verona. Nel pomeriggio, alle ore 17, è prevista una visita al patrimonio artistico del vicino santuario della Madonna delle Grazie alla Bastia, seguita da una visita all’abbazia stessa, r ivolta ai musicisti e aperta gratuitamente a chiunque (392 2231495). Le note artistiche nei libretti di sala sono del prof. Filippo Faccincani.

