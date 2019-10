Seminario gratuito: raggiungi le tue mete con i social network

Vuoi sapere come utilizzare i Social Network per far conoscere la tua attività e acquisire nuovi clienti? Non perderti il seminario di Crescita Digitale per riuscire a trasformare Facebook in una vera risorsa di business.

I Social Network hanno portato a un nuovo modo di fare marketing. Sono numerose però le piccole e medio aziende che ancora non sanno come sfruttare al meglio questi strumenti o non conoscono le loro potenzialità. Ciò comporta per le loro la perdita di grandi possibilità per farsi conoscere da nuovi clienti. Per questo abbiamo deciso di creare questo seminario per avvicinare i piccoli imprenditori e i professionisti a questa realtà.

Informazioni e contatti

Iscriviti su: https://www.crescitadigitale.com/seminario-raggiungi-le-tue-mete-con-i-social/

Invia una mail a: info@crescitadigitale.com

Posti limitati.