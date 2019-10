Seminario gratuito a San Martino Buon Albergo: "Il tuo negozio a portata di click"

Quanto è importante avere un gestionale su misura per il tuo negozio d'abbigliamento? Partecipa al Seminario Gratuito per scoprire come puoi tenere tutto sotto controllo con pochi click.

Durante l'evento scoprirai come:

Abbattere i tempi di inserimento dati.

Aumentare le vendite mediante l’analisi dati e report.

Affacciarti al mondo online iniziando a vendere sui principali Marketplace.

Arrivare a concludere un processo di carico merce fino alla stampa delle etichette da un'unica schermata.

L’incontro si terrà martedì 29 ottobre 2019 alle ore 10 presso la nostra sede in Viale del Lavoro 33 (Centro direzionale E33), San Martino Buon Albergo.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Ti ricordiamo che l’evento è completamente gratuito. Prenota il tuo posto: https://seminario-gratuito.eventbrite.it