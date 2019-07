A Peschiera del Garda un seminario gratuito su come vincere nel web

Giovedì 25 Luglio alle 14.30 all'Enjoy Garda Hotel di Via Venezia a Peschiera del Garda si terrà un seminario gratuito per imprenditori, ceo, amministratori, responsabili di marketing, direttori commerciali ed export manager. Al centro del seminario, le strategie di marketing più efficaci per acquisire nuovi clienti, partner commerciali, distributori e fette di mercato in Italia e all'estero grazie al web.

Per iscriversi si deve chiamare lo 049-7380052, oppure mandare un email a corsi@prima-posizione.it, o andare nel sito: https://corsi.prima-posizione.it/pp/seminario-peschiera-pr/