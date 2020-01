Stivalaccio Teatro presenta al Camploy lo spettacolo "Semi"

Venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 20.45 va in scena al Teatro Camploy di Verona, per la rassegna L'Altro Teatro, lo spettacolo "Semi".

Stivalaccio Teatro rilegge e attualizza la grande tradizione della Commedia dell’Arte con uno stile unico e coinvolgente. "Semi" è una farsa grottesca per maschere in cui queste ultime diventano specchio deforme di vizi e virtù del vivere nel III millennio. Sono personaggi dai tratti caricati, a metà tra il fumetto e la satira espressionista del ‘900. Sono cinque s(c)emi, mandati sulla scena per rappresentare e parodiare ognuno di noi.

Spettacolo scritto e diretto da Marzo Zoppello con Sara Allevi, Giulio Canestrelli, Anna De Franceschi, Michele Mori, Marco Zoppello e con Matteo Pozzobon, produzione Stivalaccio Teatro.

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=66977&tt=verona_agid

Teatro Camploy

via Cantarane 32

tel. +39 045 8008184 - 8009549