Al Teatro Nuovo va in scena lo spettacolo "Come in un quadro del Canaletto"

Prosegue la rassegna degli spettacoli di fine anno della Scuola di Teatro del Teatro Nuovo di Verona. Da fine maggio alla prima metà di giugno si susseguono presso il Piccolo Teatro di Giulietta, il Teatro Nuovo e il Cinema Teatro Alcione gli spettacoli conclusivi dei corsi formativi della Scuola di Teatro che, con oltre 300 allievi, suddivisi in 20 corsi, riconferma il successo degli anni precedenti.

Lunedì 4 e martedì 5 giugno alle ore 21.00 è il Teatro Nuovo a ospitare lo spettacolo conclusivo del corso di teatro per ragazzi Come in un quadro del Canaletto, con la regia di Elisabetta Tescari. Assistente alla regia Lidia Roncolato.

«È possibile che la Venezia dei quadri del Canaletto non fosse poi tanto diversa da quella dei nostri giorni? Il ritratto che fa il pittore della Venezia di allora è per molti versi simile a quella che è sotto i nostri sguardi ora. Una città brulicante di gente, di etnie diverse provenienti da ogni parte del mondo, di ogni classe sociale, che lavora, che viaggia, che fa festa. Ad osservare questi scorci di vita è l’occhio acuto e brillante di Carlo Goldoni, che con amorevole obbiettività porta in scena storie di gondolieri, nobili, sartine, commercianti, di uomini e di donne, delineandone il carattere, le relazioni, i pregi e gli inevitabili difetti. Venezia si trasforma allora in un palcoscenico dove “l’uomo”, in tutta pienezza e autenticità, diventa l’interprete principale di una commedia che si rivela senza tempo. Saranno i nostri giovani attori, sempre pronti a cimentarsi in nuove sfide, a condurvi a spasso per il…quadro!» (E. Tescari).