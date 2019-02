"Comedy saturday" al Forte del Chievo: show comico "Scrivilo sui muri"

Sabato 2 marzo un appuntamento imperdibile attende i fan della comicità al Forte del Chievo.La rassegna “Comedy Saturday” dell’Associazione SDV presenta in anteprima assoluta il nuovo spettacolo “Scrivilo sui Muri”, ideato ed interpretato dal duo comico composto dall’Omino e Barone, entrambi insegnanti dell’Accademia Bresciana di Improvvisazione Teatrale.



Colleghi di palco da oltre 10 anni, Omino e Barone non hanno paura di mettersi in gioco per fare divertire gli spettatori con sketch esilaranti dall’alto potere coinvolgente. Membri del gruppo di spogliarelli demenziali “Belli e impossibili”, sonogiunti al grande pubblico grazie alla partecipazione ad alcuni programmi TV quali “Italia’s Got Talent”, “Lucignolo”, “Chiambretti night”e “Grande Fratello VIP”.



In “Scrivilo sui Muri”, i due attori danno voce ai graffiti dei writers, interpretando quello che può nascondersi dietro ad una scritta, come fosse una moderna poesia metropolitana. I due “esseri umani per diritto di nascita e comici per vocazione”, come Omino e Barone amano definirsi, mettono in scena uno show senza copione, che prende ispirazione dalle proposte del pubblico e si sviluppa secondo l’improvvisazione degli artisti. Cosa si cela dietro ad una scritta sul muro: uno sfogo momentaneo ed improvviso, uno slogan di protesta, una dedica d’amore? Certo è che si tratta di un irrefrenabile ed infantile desiderio di lasciare la testimonianza del proprio passaggio. Dopo questo spettacolo, la classica dedica “Maria, io e te, 3 metri sopra il cielo” non sarà più la stessa.



L’appuntamento con la comicità è per sabato 2 marzo presso la sede di SDV all’ interno di Forte del Chievo (via Bionde 61, Verona) dalle ore 20.00, con bar aperto e piccolo buffet.

Lo spettacolo, consigliato ad un pubblico adulto, inizierà alle ore 21.00.

Si richiede un contributo di 5€. L’evento è riservato ai Soci. È possibile fare preventiva richiesta di tesseramento online sul sito dell’associazione: www.sdv.vr.it.