Lo scrittore Davide Bregola arriva a Valeggio sul Mincio con i suoi coinvolgenti burattini 

Il 30 settembre ed il 28 ottobre 2018 lo scrittore mantovano Davide Bregola porterà a Valeggio sul Mincio il suo “Acchiapparime”, uno spettacolo di burattini non convenzionale e molto coinvolgente. Nato a Bondeno di Ferrara nel 1971, Bregola vive a Mantova. Ha pubblicato libri per adulti e bambini sulla bellezza e la felicità. Crea e conduce laboratori di scrittura per scuole e biblioteche. Nel 2013 esce il suo primo romanza, Tre allegri malfattori, seguito nel 2014 da L'acchiapparime, un manuale per costruire filastrocche, poesie in rima, raccontini. Nel 2015 per Barbera editore ha tradotto "Il piccolo principe". Progetta romanzi corali con il metodo delle "mappe di comunità". Nel 2017 pubblica il libro di episodi La vita segreta dei mammut in Pianura Padana, vincitore del Premio Chiara 2017.

I due spettacoli si terranno alle ore 16 presso il salone Grest a Valeggio s/M.

«Dopo tanto tempo riportiamo i burattini a Valeggio. – dice l’assessore alla cultura Leonardo Oliosi – Lo spettacolo di Bregola mi permette di continuare quel lavoro di ampliamento dell’offerta culturale che da anni perseguo per soddisfare i bisogni ed i desideri dei cittadini. Ringrazio per la collaborazione il Circolo Noi di Valeggio sul Mincio e la Cooperativa Charta».