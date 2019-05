Alla scoperta del mondo delle api: "C'è più gusto con l'ape"

“C’è più gusto con l’Ape”, domenica 2 giugno 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 a Montorio presso il Fondo Prognoi di Tinazzi Laura in via Ponte Verde, 5/c.

Il programma

Visita alle arnie;

Attività laboratoriali ludico-pratiche con Smielatura;

percorso di Beewatching con una lente di ingrandimento;

Approfondimento sulla biodiversità dal titolo “il Polline e le fioriture”.

A conclusione della giornata sarà offerta ai partecipanti una merenda con i prodotti aziendali del Fondo Prognoi. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i soci, numero chiuso a 40 persone, con possibilità di associarsi per i non iscritti il giorno dell’evento versando la quota associativa di 5 euro.

Informazioni e prenotazioni

Scrivere a montorioveronese@gmail.com specificando nome e cognome dei partecipanti ed il numero della tessera associativa 2019, oppure compilare il modulo all’indirizzo: https://tinyurl.com/y5u7ovrd.

Per informazioni telefonare (13.00-15.00 / 18.00-20.00) o scrivere messaggio al numero: 392.1423837.

È una iniziativa dell'Associazione montorioveronese.it e CSV Verona alla formazione e sensibilizzazione all’educazione ambientale ed ha come scopo principale è quello di far conoscere a bambini, adolescenti e alle loro famiglie il mondo della biodiversità e delle Api.



Parlare di Api al bambino vuol dire anche fargli scoprire un mondo reale e far superare la paura dell’ape come insetto pericoloso. Il mondo reale delle Api, la loro “società” organizzata in gerarchia, fa appello ad un mondo fantastico, delle fiabe, della fantasia, dell’immaginario che si trasforma in realtà. Abbiamo la regina, le api operaie, i fuchi, tutti ruoli con compiti precisi e reali. Tutti insieme riescono a creare un mondo affascinante e concreto che riesce insegnare indirettamente anche il senso civile, di convivenza e di collaborazione.



Non in ultimo arriva il miele: prodotto, sostanza, alimento vitale per le api e “prezioso” per gli uomini fin dai tempi antichi. Parlare di Api vuol dire anche promuovere il miele come alimento per una merenda sana, per dolcificare le bevande e i dolci quindi uno stimolo ad una politica di sana e corretta alimentazione.