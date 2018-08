X-Vision Gruppo Benetti: un mercoledì da leoni con tre ore di sconti al 50% su tutte le collezioni esposte

L’evento di fine estate da non perdere è “Un Mercoledì da Leoni” nel punto vendita X-Vision del Gruppo Benetti, in via Mantovana 71 a Verona. Mercoledì 29 agosto, e per sole tre ore tutte le collezioni di occhiali da sole esposte saranno in negozio con il 50% di sconto.

A partire dalle 17 quindi spazio agli acquisti di fine stagione per non perdere un modello speciale e particolare da indossare durante le settimane ancora soleggiate che ci separano dal prossimo autunno.

Tre ore imperdibili che si concluderanno con aperitivo e musica fino alle 20.