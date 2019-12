Saturday Night Impro a San Giovanni Lupatoto con "Schrödinger"

Anche quest'anno ImproSchegge con la collaborazione di Casa Novarini e il comune di San Giovanni Lupatoto, è lieta di invitarvi a Saturday Night Impro.

Saranno 5 serate all'insegna dell' improvvisazione e del divertimento! La prima serata sarà il 7 dicembre 2019 a cura dell'Officina Improschegge che presenterà: "Schrödinger".

"SCHRÖDINGER" - Nel 1935 il fisico austriaco Erwin Schrödinger ideò un paradosso per spiegare in maniera più accessibile la meccanica quantistica. In questo scenario, si ipotizza che un gatto venga rinchiuso all'interno di una scatola insieme ad un meccanismo potenzialmente letale e che le possibilità che questo si attivi siano del 50%. Nel nostro spettacolo sarà il pubblico a decidere la sorte del gatto all'interno della scatola: finirà bene o male per il povero felino?



Allo stesso modo, le storie che vedrete potrebbero avere un tono più leggero o più serio, ma solo negli ultimi istanti scopriremo se il finale sarà lieto oppure no. Vi lasceranno col sorriso sulle labbra o si chiuderanno mollandovi uno schiaffo in pieno volto? Questo nessuno può saperlo. E, in fondo, la vita vera è così.



Saturday Night Impro, lo spettacolo che ti svolta l weekend.

Informazioni e contatti

Ingresso gratuito

Inizio spettacolo: ore 21.07

Web: http://www.improschegge.it