Lo spettacolo "Sarto per signora" di Georges Feydeau in scena al Camploy

Sabato 25 gennaio alle ore 21 e domenica 26 gennaio alle ore 16.30, va in scena lo spettacolo "Sarto per signora" presso il Teatro Camploy.

Compagnia: G.A.D. Renato Simoni

Tre atti di Georges Feydeau

Musiche di Sergio Ravazzin (La barcarola è di Jacques Offenbach)

Libero adattamento e regia di Maurizio Ravazzin

Il vero sarto è certo Georges Feydeau, abilissimo nel confezionare un vestito su misura, elegante nel taglio, accurato nella confezione, sgargiante nelle tinte, impreziosito dagli accessori. Eppure, anche questo abilissimo sarto alla moda della Parigi ottocentesca ha avuto il suo bel da fare perché ogni elemento dell’abito rispondesse in pieno alle esigenze del suo creatore.

Il piccolo difetto iniziale (la stolida bugia raccontata malamente dal protagonista alla dolce metà) non si rimedia facilmente, anzi: accade sempre un imprevisto che rischia di compromettere le sorti di questo o di quel personaggio. Infatti, gli uomini e le donne, che si incrociano nell’atelier, non si comportano mai in modo normale, non cercano mai una via d’uscita onesta e onorevole ai loro discutibili comportamenti, ma tentano di porre rimedio alle loro malefatte, moltiplicandole al di là di ogni logica immaginazione.

Il lieto fine è assicurato; come ci si aspetta da quell’abile confezionatore di intricati divertimenti teatrali che era Feydeau, con un occhio particolarmente attento al perfetto amalgama di mille sfumature. Esattamente come fa un grande sarto per signora.

