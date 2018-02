Sara Fortini e Stefano Cecchinato live al Cohen Verona con "Songs to the moon"

Venerdì 9 febbraio "Songs to the moon" con Sara Fortini e Stefano Cecchinato in concerto Cohen Verona:

Inizio concerti ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011

"Songs to the moon" è un progetto in duo acustico che incontra la voce di Sara Fortini e la chitarra di Stefano Cecchinato e propone arrangiamenti di standard jazz e brani internazionali. Il duo ricrea atmosfere delicate, quasi lunari fino a ricordare le notti di Rio in chiave bossanova.

