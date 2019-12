Santa messa per la Madonna di Guadalupe e pranzo messicano

Ti piacerebbe celebrare l'arrivo del Natale in modo davvero particolare? Vieni a festeggiare con noi in pieno stile messicano! Domenica 15 dicembre alle ore 11 si terrà la Santa Messa in onore della Madonna di Guadalupe presso la Chiesa San Gaetano Thiene in località Pozzo di San Giovanni Lupatoto (VR).

Dopo la messa ti aspettiamo per un pranzo tradizionale messicano, preparato con ingredienti autentici dall'Associazione Cielito Lindo.

Menù:

Antipasto: papas con chorizo

Primo: crespelle

Secondo: petto di pollo "en adobo"

Caffè e dolce

Sarà un momento per stare insieme e scambiarci gli auguri di Natale in modo diverso dal solito!

Informazioni, contatti e prenotazioni

Attenzione, posti limitati. È necessaria la prenotazione. Si accettano prenotazioni entro e non oltre il 13 dicembre.

Per informazioni e prenotazioni chiamaci al numero +39 351 8048986.

Web: https://www.facebook.com/events/550711725475580/