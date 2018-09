A Santa Maria in Chiavica la mostra fotografica "Turismo sostenibile"

A Santa Maria in Chiavica a Verona, prende avvio la mostra fotografica che vi torna ogni autunno grazie all’Associazione culturale Il Genio Italiano e Bhr Group. L’esposizione dal titolo “Turismo Sostenibile” è composta da 30 scatti: 15 scatti intitolati “Metro Moebius” di Leonardo Brogioni, vincitore della terza edizione del premio internazionale di fotografia Agnese Meotti e 15 scatti dal titolo “Himandhoo” di Andrea Borgatta. Il denominatore comune di questa edizione è il turismo sostenibile, che indica una gestione globale delle risorse per assicurane la redditività, la salvaguardia del capitale naturale e ambientale, il rispetto dell’autenticità socio-culturale delle comunità ospitanti, la promozione di pratiche economiche finalizzate a processi di sviluppo locale di lungo periodo.

La mostra, a cura di Angelo Lanza, è visitabile gratuitamente fino al 16 settembre tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Gianneugenio Bortolazzi, senior partner di Bhr Group, ha aperto il vernissage sottolineando che “ci sono parole, neologismi, espressioni che nella quotidianità diventano di moda e locuzioni usate in maniera esagerata, se non anche in modo errato. L’espressione “sostenere l’arte e la cultura”, oggi, ne è un esempio. Ma nel concreto i soggetti deputati a sostenerle e le normali persone hanno realmente capito cosa vuol dire sostenere l’arte e la cultura? Quale valore queste hanno a livello sociale? Noi di BHR Group e Il Genio Italiano non solo siamo consapevoli che il futuro è nell'innovazione della valorizzazione del nostro capitale artistico-culturale il quale fornisce valore economico e culturale, ma ne siamo sostenitori in modo democratico e concreto.”

“Da anni-aggiunge- proseguiamo nella realizzazione di questo ambizioso progetto, di cui il premio internazionale di fotografia “Agnese Meotti” ne è parte, consci che l’investimento nella conoscenza e nella cultura e nella valorizzazione di giovani artisti, sono senza dubbio fattori produttivi sui generis, non riconducibili ad altro e per questa loro stessa natura generano valore attraverso vie molto diverse da quelle tipiche dei fattori produttivi considerati dall’economia tradizionale. Sostenere in questo contesto l’arte della fotografia ci aiuta a capire come siamo e come eravamo e lo sarà ancor più tra qualche decennio, quando le immagini racconteranno davvero la nostra società.”

Leonardo Brogioni spiega che “Metro Moebius è il personaggio che si perde nel metrò, è la quotidianità dei vagoni, i pensieri e le storie che abitano, sottoterra, la metropolitana. L’assenza di luce naturale, la mancanza di un paesaggio oltre il finestrino, la condivisione spazio-temporale tra sconosciuti ne fanno un mezzo di trasporto che per sua natura invita all’introspezione.”

Prende la parola Andrea Borgatta per presentare il suo progetto Himandhoo. “Tutti noi pensando alle Maldive ci immaginiamo spiagge bianche, acque trasparenti e vita in costume; invece, le vere Maldive sono una nazione musulmana con il più alto tasso di foreign fighters, un terzo della popolazione vive in condizioni impossibili. La capitale è una piccola isola di povertà, eroina, violenza di strada, in cui è comune sentirsi dire ”tutto è meglio di Male anche la Siria. La piccola isola Himandhoo, ritratta nel mio reportage, è selvaggia, essenziale e la più islamizzata. Le donne in niqab rifiutano il tuo sguardi… gli uomini, solo anziani sono seduti lunga la via, i giovani sono lontani a pesca o nei resorts.”

A corredo della mostra sarà in vendita il catalogo e alcune copie delle fotografie esposte.

Per gli amanti dell’arte, della fotografia e del viaggio è un momento da non perdere.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bhrgroup.net o scrivete a info@bhrgroup.net