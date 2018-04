A Santa Lucia la primavera urbana di River con Colori Portanti

Domenica 8 aprile il primo evento della stagione primaverile dell'associazione River, da tempo impegnata nel rivalutare aree del territorio veronese attualmente poco valorizzate, organizzando eventi e attività. Dopo una serie di eventi ben riusciti in diverse location vicine al centro storico, l'attività di River inizia con Primavera Urbana a spostarsi nei quartieri, essendo anch'essi territori ricchi di aree un tempo di grande valore per gli abitanti della zona e ora in disuso. Prima tappa quindi in quarta circoscrizione (Santa Lucia e Golosine), in collaborazione con Colori Portanti, realtà legata al quartiere e in linea con le finalità di River, essendo attiva dal 2015 nell'ambito della rigenerazione urbana tramite interventi di arte pubblica e street art.

Durante la giornata dell'8 aprile saranno dunque i giardini di via Mozambano, a Santa Lucia, il teatro (anzi il teatrino, il nome che gli abitanti del luogo danno ai giardini a causa di un piccolo anfiteatro in muratura presente nei giardini) della giornata di arte, spettacolo e attività organizzata, con numerosi realtà veronesi coinvolte e così valorizzate.

Dalle 11 alle 21 infatti suoneranno dal vivo i The Fog Surfers e il Two Black Muffins Duo, si esibiranno le ragazze di Ludica Circo con spettacoli di acrobazia e giocoleria mentre una crew di writer capitanata dal veronese Exem realizzerà una serie di murales che riqualificheranno la struttura in cemento del teatrino e gli atleti del CUS Verona faranno delle dimostrazioni delle loro attività sportive.

Durante la giornata saranno attivi gli stand di Buns e del Celtic Pub per poter così pranzare e fare merenda all'aperto, in una bella cornice verde e raggiungibile tramite pista ciclabile, attualmente poco sfruttata dagli abitanti della zona.

Appuntamento dunque a domenica 8 aprile per riscoprire questa area attualmente poco sfruttata e, come sperano le associazioni coinvolte, continuare ad utilizzarla positivamente nel corso della primavera.

(fonte foto River Facebook)