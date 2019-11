Sandro Iovine legge "The Americans", il libro capolavoro del fotografo Robert Frank

Sandro Iovine sarà ospite dell'associazione Shoot giovedì 28 novembre 2019 alle ore 21 per presentare la sua lettura di "The Americans", il capolavoro in cui Robert Frank racconta la quotidianità di una nazione che, vittoriosa nella Seconda Guerra Mondiale, si deve confrontare a livello Internazionale con la potenza politica e militare dell’Unione Sovietica.

Informazioni e contatti

Incontro per associati, è comunque possibile associarsi la sera stessa al costo di 15 euro.

Web: http://www.associazioneshoot.it

Gallery