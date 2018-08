A Sandrà la tappa veronese dell'"Eclissi tour" dei Zizzania

Arriva a toccare la provincia di Verona il tour della band siciliana dei Zizzania per promuovere il disco “Eclissi”, secondo album della rock band uscito per l’etichetta veronese Vrec Music Label / Audioglobe distribuzione. La band saccense prodotta Fabrizio Simoncioni (tastierista e sound engineer per Ligabue, Litfiba, Negrita e moltissimi altri grandi della musica rock italiana) sarà allo Splatter Bar Sabato 1 Settembre (ore 19:00, ingresso libero) in Via Pastrengo 83 a Sandrà (VR). In apertura gli Overacoustic, progetto acustico dei veronesi Overdose guidati da Matteo Nizzetto.



I Zizzania nascono a Sciacca (AG) nel 2012. La band è formata da Umberto Coco (voce), Gigi Gallo (chitarre), Saverio Liberto (chitarre), Alessandro Smecca (Basso) e Gery Palazzotto (batteria). Nel 2013 vincono il Pub Music Festival. La band intensifica la propria attività live e grazie creandosi un proprio pubblico che si consolida con il singolo e videoclip ufficiale “Aritmia”. Promuovendo il singolo nel 2015 la band viene selezionata per il palco di Deejay On Stage, organizzato a Riccione da Radio Deejay. Lo stesso anno la band partecipa alla compilation “30 Desaparecido” per il trentennale del primo album dei Litfiba, con la cover del brano “La preda”. Nel 2016 esce del primo disco in studio della band intitolato “Alchimia”. Nel 2017 iniziano i lavori per il nuovo album "Eclissi" che viene registrato al Dpot Recording Arts di Prato da Fabrizio Simoncioni uscito a Giugno 2018.