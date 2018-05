Nel quartiere di San Zeno fa il suo ritorno Verona Antiquaria

Torna domenica 6 maggio Verona Antiquaria. Il celebre mercato dell'antiquariato del quartiere San Zeno e consueto appuntamento della prima domenica del mese. Ormai appuntamento tradizionale della manifestazione, anche a Giugno Verona Antiquaria farà vivere, a piccoli e grandi un momento di autentica magia con “L’ora delle Fiabe”, la rassegna a marchio Studioventisette, organizzata dall’Associazione Culturale Retròbottega in collaborazione con Fondazione Aida, che vuole far rivivere la magia della narrazione come strumento di aggregazione culturale e sviluppo dell’immaginazione e della creatività.

L’appuntamento con L’ora delle Fiabe è alle 11.00 in piazza Pozza. Questo mese protagoniste sono le opere di Beatrice Alemagna, una tra le più apprezzate autrici contemporanee per l'infanzia grazie a uno stile personalissimo e a una sensibilità fuori dal comune. Fra le sue opere più celebri vi sono Il Mondo dei Bambini, I Cinque Malfatti, Storia breve di una goccia, Che Cos’è un Bambino.

Torna anche il contest fotografico social “Istantanee Verona Antiquaria” con una novità, da questo mese infatti per il contest viene proposto un tema, che il pubblico potrà interpretare liberamente per raccontare a suo modo la domenica del mercato di San Zeno. In onore della Festa della Repubblica, per questo giugno 2018 il tema del contest è IL BEL PAESE, sfidiamo il pubblico di Verona Antiquaria a raccontarci l’Italia attraverso gli oggetti, i ricordi, gli scorci che ispirerà il mercato.

Tra tutte le foto inviate e poi selezionate ne verrà scelta una vincitrice assoluta che verrà utilizzata – previa autorizzazione dell’autore – per i materiali promozionali – social e stampati di Verona Antiquaria.

Partecipare al contest è molto semplice, basta:

- Scattare foto curiose e interessanti durante tutta la giornata di Verona Antiquaria

- Pubblicarle su Instagram taggando @veronantiquaria e/o usando l’hashtag #veronantiquaria oppure inviandole tramite messaggio privato alla pagina facebook di Verona Antiquaria (https://www.facebook.com/veronantiquaria/)

Non mancherà la musica: l’invenzione lessicale, il gioco divertito con le parole, l’autoirrisione bonaria e l’ironia verso il mondo, insieme ad un gusto spontaneo per l’immediatezza melodica, sono da sempre le cifre caratterizzanti dell’opera di Leo Frattini per questa Verona Antiquaria proporrà il suo spettacolo in trio prima in Piazza Pozza alle ore 12 e poi alle 18 per la terza data della rassegna C'è Musica al Chiosco.

Come ogni prima domenica del mese imperdibile l’appuntamento con i migliori espositori dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del Vintage. Più di 200 gli espositori previsti dei settori dell’antiquariato, del collezionismo, del vintage e del remake. Tutto rigorosamente d’annata ed autentico con una grande attenzione alla selezione della merce. Libri, mobili, opere d’arte, ma anche ventagli, tappeti, gioielli, orologi, vecchie bambole e giocattoli di un tempo, bastoni da passeggio, tabacchiere, e perfino utensili, sono tutti oggetti di antiquariato che possono interessare sia il collezionista, sia l’appassionato, ma anche un pubblico allargato incuriosito della magia degli oggetti del passato.