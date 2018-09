Da San Zeno a piazza Bra, a Verona "La Rossa incontra il Rosso"

Parte da San Zeno per concludersi in piazza Bra, la terza edizione dell’evento dell’Automobile Club Verona “La Rossa incontra il Rosso”. Realizzato in collaborazione con Ineco, Concessionaria Ferrari di Verona, Comune e Cantina Pasqua, l’appuntamento con la rossa di Maranello è per sabato 22 settembre, a partire dalle 9.30. Supportano l’evento, Mediolanum Private Banking, Agsm, Agec e società Assisteca.

Il raduno Ferrari non agonistico, condurrà i partecipanti lungo un percorso panoramico fra le bellezze del territorio veronese. Dopo la partenza da piazza San Zeno, prevista intorno alle 11 (accredito e registrazione a partire dalle 9.30), il gruppo proseguirà in direzione Valpolicella, per giungere poi in Valpantena, all’incirca per le 13, ospite della Cantina Pasqua di San Felice Extra. Ripartenza nel pomeriggio, per giungere alle 17 a Bosco Chiesanuova.

L’evento si concluderà in piazza Bra, intorno alle 19.30, con l’esposizione dei veicoli e la cena di gala alla Gran Guardia per i partecipanti.

Fra le vetture che interverranno al raduno sono da segnalare le Ferrari modello California, 488 GTB e la 812 Superfast.

L’appuntamento è stato presentato questa mattina dall’assessore allo Sport e tempo libero Filippo Rando, insieme al presidente dell’Automobile Club Verona Adriano Baso e al direttore Riccardo Cuomo.

«Grazie ad una positiva collaborazione fra il Comune e gli organizzatori dell’evento – sottolinea l’assessore Rando –, il rosso Ferrari torna a colorare piazza Bra, in un’occasione di grande festa che unisce, in un’unica manifestazione, le eccellenze vinicole veronesi con l’unicità di alcuni dei più bei modelli realizzata dalla casa automobilistica a Maranello».

Informazioni sul programma e sul percorso della manifestazione sul sito www.aciveronaevents.com.