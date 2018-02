San Valentino a Verona è Dolcemente in Love: la manifestazione dedicata agli innamorati

Dolcemente in Love è una manifestazione dedicata a tutti gli innamorati che ha luogo a Verona. Nel periodo di San Valentino la città dell’Amore si tingerà di rosso, con migliaia di cuori che illumineranno le strade del centro cittadino.

Due grandi cuori che si fondono in un lungo abbraccio saranno protagonisti a Verona, in Piazza dei Signori e in tutto il Centro Storico, dal 14 al 18 febbraio 2018. Dolcemente in Love (ex Verona in Love) è un contenitore di eventi ed attività unico nel suo genere, con un ricco calendario in grado di soddisfare tutti i gusti.

Durante il periodo della manifestazione sarà presente un'esposizione di manufatti artistici e oggetti da regalo a tema con tante piccole sorprese, sulla riva dell’Adige più suggestiva di Verona, nei pressi di Ponte Pietra. L'esposizione si terrà dal 14 al 18 febbraio (dalle ore 10.00 alle ore 21.00) nella parte iniziale di Lungadige San Giorgio.

In Cortile Mercato Vecchio, invece, sarà presente uno spazio dedicato al cioccolato, ai dolci, alla passione e alle piccole golose tentazioni: i mastri cioccolatai insieme ai pasticceri si presenteranno al grande pubblico con il meglio delle produzioni artigianali italiane.

L’evento è promosso dal Comitato per Verona, Confcommercio e Confercenti con il patrocinio del Comune di Verona.

(fonte Dolcemente in Love)