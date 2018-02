"Fai sbocciare il cuore" il giorno di San Valentino alla Libreria Caffè Il Minotauro

Anche quest'anno La Cura Sono Io festeggia l'amore nel segno dell’arte. L’appuntamento è fissato il giorno di San Valentino alla Libreria Caffè Il Minotauro, in via Cappello. Un allestimento romantico accoglierà il pubblico alle 18 per l’evento dal titolo: "Fai sbocciare il cuore", nell’ambito della rassegna Verona In Love – Dolcemente in Love.

Con l’occasione sarà presentato il secondo cappello d'artista della capsule collection LOVE ME!, che fa seguito a quello lanciato nel 2017, firmato dalla scultrice Piera Legnaghi. Realizzato dalla eclettica artista Luciana Soriato si accompagna a una piccola mostra dal titolo "Sowelo", ispirata alla runa dell’auto-realizzazione, che traccia il cammino da seguire per ottenere consapevolezza e nuova energia. Luciana Soriato trasferisce in questo cappello d'artista, che richiama l’amore per i libri e si apre al cielo attraverso inedite geometrie, la filosofia che anima la sua opera: “Il buio conserva la memoria della luce e la luce compie sempre il suo atto d’amore creando vita rigenerata”.

Da non perdere il cuore-fiore-gioiello di seta, realizzato appositamente per La Cura sono Io da Anna Tosi di #Pagliani&Brasseur e le letture poetiche di Sandra Ceriani ed Enrico Linaria Pieruccini. Brindisi finale con Fior di Rosa! Bardolino Chiaretto Spumante extra dry Classico Dop della Cantina Guerrieri Rizzardi.