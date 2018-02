In Feltrinelli si festeggia un San Valentino speciale con Roberto Emanuelli autore del romanzo "Davanti agli occhi"

Mercoledì 14 febbraio 2018, alle ore 18.30 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, si festeggia un San Valentino speciale con Roberto Emanuelli che incontra il pubblico per parlare del suo atteso romanzo "Davanti agli occhi" (Rizzoli). Interviene Anna Zegarelli, giornalista del gruppo Athesis, redattrice di RadioVerona e TeleArena. A seguire dolci assaggi di cioccolato per festeggiare insieme.

Basta un attimo, uno solo, ed ecco che la vita ti travolge, anche se ormai non ci credevi più. Succede e basta. Senza sapere perché, senza sapere quando. È una frazione di secondo, come quando inizia a piovere o a nevicare. Le cose belle si presentano così, all'improvviso. Come Luca, che a trent'anni ha già fatto un voltafaccia a se stesso rinunciando al sogno di diventare scrittore per inseguire soldi e successo: ora le giornate gli sembrano tutte uguali, note di una melodia suonata senza passione. Chiuso nel suo ufficio da broker, sente di aver nascosto la parte più importante di sé, quella che non ha paura di ascoltare il cuore.