Un San Valentino romantico e gourmet con le proposte del Due Torri Hotel

Love is in the air: si avvicina la data più romantica dell’anno, è il momento perfetto per programmare una gita per due e godersi un San Valentino indimenticabile. Se la festa degli innamorati fosse una ricetta di cucina, sarebbero tre gli ingredienti che non dovrebbero mancare: una sorpresa da condividere, un luogo magico da esplorare e una cena romantica da assaporare.

Le proposte del Due Torri Hotel, lo storico cinque stelle di Verona, vanno esattamente in questa direzione, con un’attenzione particolare a nutrire non solo il cuore ma anche il corpo: dopotutto il 2018 è stato proclamato ufficialmente l’anno nazionale del cibo italiano.

Verona, Due Torri Hotel: una location da film

Difficile trovare una meta più romantica di Verona, la città di Romeo e Giulietta. Il Due Torri, nel trecentesco Palazzo dell’Aquila, avvolge gli ospiti con atmosfere ricercate ed eleganti: non sorprende che lo scorso maggio l’hotel sia diventato un set cinematografico, ospitando troupe e attori del film “Un amore così grande”. Già presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, la pellicola uscirà nelle sale cinematografiche nelle prossime settimane.

Il cinque stelle membro di The Leading Hotels of the World, dedica tutto il mese di febbraio agli innamorati, proponendo alle coppie che soggiorneranno nella struttura il venerdì e/o il sabato sera una speciale promozione che include una colazione, un upgrade in categoria superiore e un cocktail di benvenuto nella suggestiva Due Torri Lounge.

E non è tutto: in concomitanza con Verona in Love (14-18 febbraio), il ricco calendario di eventi che dal 14 al 18 febbraio coinvolge tutta la città, il ristorante del Due Torri – tre forchette Michelin – propone, il 14, il 16 e il 17 febbraio, il suo menù di San Valentino.

Lo chef Roberto Ottone preparerà ravioli di spigola, pescatrice e pomodoro “alla caprese”, uno speciale dessert “rosso passione” accompagnati da vino e bollicine della selezione Due Torri. Un’idea romantica per festeggiare l’amore a due passi dal celebre balcone di Giulietta.

(fonte foto Due Torri Hotel)