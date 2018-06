A San Serafino proseguono le serate di "Parco in Musica 2018" con il Fried Eggs Jazz Quartet

Visto il buon successo della prima serata, che segue a quello ottenuto nel 2017 dalla precedente edizione, prosegue giovedì 28 giugno alle ore 21,00 al parco San Serafino di via Piave a Oppeano Parco in Musica 2018, la rassegna musicale e canora promossa da Pro Loco e Comune di Oppeano. Il prossimo appuntamento è con il divertente Fried Eggs Jazz Quartet per proporre brani di in chiave jazz...e non solo.

“La manifestazione Parco in musica è dedicata a gruppi esordienti e già conosciuti sul territorio; è una grande soddisfazione proseguire nell’organizzazione dell’evento, vista l’ottima partecipazione dei residenti e non solo”, spiega il Sindaco Pierluigi Giaretta.

“Le serate sono un’occasione per la comunità per ritrovarsi e trascorrere assieme il tempo libero, nella frescura del parco San Serafino, per un ciclo di serate musicali immerse nel verde”, aggiungono il Presidente della Pro Loco Matteo Tambalo, assieme agli organizzatori ai quali va un grande ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale.

A seguire il 5 luglio musica col gruppo On the River, gruppo musicale che prende grazie ad un’idea del Maestro Giancarlo Feder; sulle scene musicali da più di vent’anni, cambiando varie formazioni, interpretano magistralmente svariati artisti, Italiani ed Internazionali.

Il programma di parco in Musica 2018 prosegue poi il 12 luglio con la musica dei gruppi Black Fable e We Are Not Alone; i Black Fable sono un giovane gruppo veronese che propone Hard Rock e i We Are Not Alone a un’emergente “Spacecore” band.

Il 19 luglio è il momento del ballo latino americano con Potenzia Latina Asd, scuola di danza del nostro territorio che propone Salsa cubana, Bachata, Rueda de Casino!

Il 26 luglio saranno al parco San Serafino i Free Sound.

Il 2 agosto musica coi Dj della Compagnia dell’Onda di Oppeano, per divertirsi tutti insieme in una serata davvero unica!

Il 23 agosto serata culturale col Piccolo Teatro di Oppeano, che propone letture e brani musicati della nostra tradizione culturale contadina; con la presidente dell’Associazione prof.ssa Nella Dall’Agnello.

A seguire il 30 agosto musica col gruppo Vintage People che

Il 6 settembre grande chiusura della manifestazione col Coro Marcelliano Marcello di San Giovanni Lupatoto, con musiche d’ambiente e grandi voci.

Si comunica alla cittadinanza che gli ultimi 3 spettacoli, del 23 agosto, 30 agosto e 6 settembre, si terranno al Teatro Salus di Ca’ degli Oppi (via Dante Bertini, 67) in caso di maltempo. Lo svolgimento delle serate è quindi assicurato!

Infine si ricorda che tutte le sere sarà presente lo stand di Patasnack. Un grazie agli sponsor che hanno creduto nell’iniziativa e la sostengono per l’anno 2018.

Tutte le serate di Parco in Musica 2018 sono ad ingresso libero, vi aspettiamo!