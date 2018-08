San Pio in Festa 2018 a Verona tra musica dal vivo ed enogastronomia

Torna a Verona da venerdì 31 agosto fino domenica 2 settembre la manifestazione San Pio in Festa 2018.

Programma

Venerdì 31 agosto

- ore 19.30 Aperitivo ed apertura cucina

- ore 20.00 Gruppo musicale d’apertura serata EGO SUICIDE

- ore 21.00 Baby dance

- ore 21.30 Serata musicale con il gruppo AL B BAND

Sabato 1 settembre

- Ore 15.00 Torneo di briscola

- Ore 15.30 per i più piccoli: IN GIRO LEGGENDO - Laboratorio di lettura animata e truccabimbi

- Ore 15.30 RI-GRESTIAMO INSIEME al Campo Verde pomeriggio di giochi con ragazzi ed animatori del Grest del Borgo

- Ore 17.00 FACCIAMO LE PIZZE con Severino Tezza

- Ore 19.30 Aperitivo ed apertura cucina

- Ore 20.00 Gruppo musicale d’apertura serata TOX

- Ore 21.00 Baby dance

- Ore 21.30 SEPTEMBER GROOVE

Domenica 2 settembre

- Ore 11.00 Santa Messa IN CHIESA

- Ore 12.30 Aperitivo ed apertura cucina

- Ore 14.00 Torneo di SUBBUTEO “GUANTONI DA LEGGENDA” a cura di OLD SUBBUTEO CLUB BIONDELLA

- Ore 15.30 al Campo Verde: pomeriggio di MINI RUGBY con istruttori specializzati di VERONA RUGBY e corso S3 (ex Miny Volley) con coach qualificati di INTREPIDA VOLLEY

- Ore 16.30 Gara di Torte: BAKE OFF San Pio con il Mastro Pasticciere Diego Venturi

- Ore 17.00 Tra musica e poesia: “Le fughe de le Matonele” presentano “En fondo al coridoio”

- Ore 19.30 Aperitivo ed apertura

- Ore 20.00 Baby dance

- Ore 20.30 Tombola Enologica

- Ore 21.30 ENCORE - Dire Straits Tribute Band

TUTTI I GIORNI SARA’ APERTA LA PESCA DI BENEFICIENZA

