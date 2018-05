San Marco Borgo Milano e A.B.E.O. Verona: calcio per la solidarietà

L’U.S. San Marco Borgo Milano A.S.D. porta a conoscenza che, presso gli impianti sportivi U.Busani di Via Don Sturzo a Verona, vicino allo stadio ed al palazzetto dello sport, nel pomeriggio di SABATO 26 maggio 2018, con inizio alle ore 15,00, si svolgerà il “VI° Torneo Primavera-A.B.E.O.”, Associazione Bambino Emopatico Oncologico dI Verona, organizzato in collaborazione con AGSM Verona, un torneo a cinque squadre riservato alla categoria Pulcini. Parteciperà all’evento il Presidente di AGSM Verona Michele Croce. Le squadre iscritte sono: ASD Noi La Sorgente, Polisportiva Pedemonte, AC Real San Massimo 2000, US San Marco Borgo Milano ASD e US Saval Maddalena ASD.

Il torneo è inserito nel “Maggio da leoni – Non solo calcio alla San Marco”, con il patrocinio di Confcommercio, quattro tornei per le categorie del settore giovanile scolastico. Ognuno dei quattro appuntamenti avrà un “messaggio” diverso: lo scopo è quello di sensibilizzare partecipanti e pubblico alle tematiche proposte con i tornei. Gli altri tre tornei sono:

Sabato 26 maggio, dalle ore 14,45: “3° Torneo Big Bang-Mangiare sano e rispettare il suolo”, a cinque squadre riservato alla categoria Primi Calci. Le squadre iscritte sono: AC B.N.C. Noi, ASD Noi La Sorgente, Polisportiva Pedemonte, AC Real San Massimo 2000 e US San Marco Borgo Milano ASD. Questo torneo è collegato alla serata informativa “Alimentazione e falsi miti” che si terrà in Verona Via San Marco 61, presso la Sala Papa Giovanni, dietro la Parrocchia Santa Maria Immacolata, venerdi 1 giugno 2018 alle ore 20,30;

Domenica 27 maggio, dalle ore 14,45: “San Marco Junior Cup-Giocare per crescere”, quadrangolare riservato alla categoria Piccoli Amici. Le squadre iscritte sono: USD Casteldazzano, ASD Noi La Sorgente, Polisportiva Pedemonte e US San Marco Borgo Milano ASD;

Domenica 27 maggio, dalle ore 15,15: “Stadium Trophy-L’importanza dell’acqua”, quadrangolare riservato alla categoria Esordienti. Parteciperà all’evento il Vicepresidente di Confcommercio di Verona Nicola Baldo. Le squadre iscritte sono: ACD Boys Buttapedra, ASD Noi La Sorgente, US San Marco Borgo Milano ASD.