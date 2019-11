A San Giovanni Lupatoto lo spettacolo "Romeo e Giulietta – L’amore è saltimbanco"

Venerdì 29 novembre in apertura della stagione teatrale a San Giovanni Lupatoto andrà in scena "Romeo e Giulietta – L’amore è saltimbanco" di Stivalaccio Teatro.

Nel 1574 Venezia è in subbuglio: per calli e fondamenta circola la novella che Enrico III di Valois, diretto a Parigi per essere incoronato Re di Francia, passerà una notte nella Serenissima. Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, coppia di ciarlatani saltimbanco dai trascorsi burrascosi, vengono incaricati di dare uno spettacolo in onore del principe: non uno qualunque, bensì la più grande storia d’amore: Romeo e Giulietta.

Due ore di tempo per prepararsi ad andare in scena, ma dove trovare una “Giulietta” casta e pura? Una “prova aperta” dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, di dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime.

