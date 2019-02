"San Giovanni in fiore": vivaisti e floricoltori per un tripudio di colori e profumi in piazza

Ed ecco che con la primavera arriva la seconda edizione di "San Giovanni in Fiore", domenica 24 marzo, in Piazza Umberto I. Dopo il successo della stagione precedente, che ha goduto della partecipazione di migliaia di persone, la manifestazione si svolgerà nell’arco della giornata dalle ore 9 alle ore 18 con ingresso libero. Come lo scorso anno saranno presenti vivaisti, floricoltori che proporranno piante fiorite, agrumi, sempreverdi, piante da orto e aromatiche insieme ad oggettistica da regalo confezionata con splendidi fiori.

In abbinamento verranno presentati tappeti erbosi, attrezzature e mobili da giardino, statue, vasi messicani dai colori sgargianti per dare un tocco di personalità ai nostri giardini e balconi. Un tripudio di fioritura per rallegrare il cuore di San Giovanni Lupatoto. La manifestazione comprende anche espositori artigiani che proporranno le loro creazioni dove ”i fiori” saranno gli interpreti principali della giornata. In un’area dedicata si potranno gustare anche delizie gastronomiche, i “tortellini da passeggio” e altre da portare a casa come ad esempio miele e liquore di sambuco il tutto gentilmente donatoci da Madre Natura e sapientemente trasformato.

Un bellissimo “carretto dei gelati” che al contrario di quello cantato da Lucio Battisti in “I Giardini di Marzo” … “Il carretto passava e quell'uomo gridava "gelati!" si è modernizzato e sarà “guidato” da Susanna per deliziare i palati dei visitatori. Nella piazza adiacente si svolgerà la quarta edizione del Circuito del Pozzo, raduno di auto d’epoca, che più volte transiteranno per via Roma invadendo l’aria con il rombo dei loro motori, attirando lo sguardo di appassionati e curiosi. Una giornata all’insegna delle famiglie, del piacere di stare all’aria aperta e di incontrare volti amici e volti nuovi.

Gallery