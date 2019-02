"Passeggiata a Veronetta", una visita guidata da San Giorgio a San Paolo

Domenica 17 febbraio 2019 - DA S. GIORGIO A S. PAOLO - "Passeggiata a Veronetta".

Passeggiata nel quartiere di Veronetta tra vicoli, lungadigi e piazzette ammirando palazzi e monumenti storici.



Incontro: ore 14.45 (inizio alle ore 15.00)

Dove : davanti alla chiesa di S. Giorgio in Braida

Costo:* € 10,00 a persona; ridotto 5€ per ragazzi dai 12 ai 18 anni

Durata: circa 2 ore



Si raccomanda la prenotazione! La visita è garantita anche in caso di pioggia



Per info & prenotazioni chiamate il N 045/595047 oppure scrivete a info@guideverona.com