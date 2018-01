Sam Smith live all'Arena di Verona per un concerto imperdibile

L'artista britannico Sam Smith farà tappa anche in Italia durante il suo nuovo tour e una delle due date finora annunciate sarà proprio a Verona, il 12 maggio 2018 all'interno dell'Arena.

Dopo più di tre anni dalla pubblicazione del primo disco “In the lonely hour” che ha fatto registrare 12 milioni di copie vendute nel mondo e un lungo elenco di prestigiosi premi, l’artista britannico ha pubblicato l’ultimo singolo “Too Good at Goodbyes”, tratto dal suo nuovo album “The Thrill Of It All” uscito il 3 novembre scorso.



Questa ballata dalle tinte soul e gospel che ha segnato il ritorno di Sam Smith dopo “Writing’s On The Wall”, ha sbancato tutte le classifiche mondiali sia di streaming che downloading a partire dalla Gran Bretagna e ha raggiunto la vetta della classifica mondiale di Spotify.

(fonte Ticketone)