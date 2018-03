Salvatore Aranzulla in Feltrinelli presenta il suo nuovo libro "Il metodo Aranzulla"

Lunedì 26 marzo 2018, alle ore 18.30 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, sarà ospite Salvatore Aranzulla che presenta il suo nuovo libro "Il metodo Aranzulla" (Mondadori Electa). Dialoga con l'autore Salvatore Russo, responsabile marketing di “6sicuro”, ideatore di SEO&Love, esperto di Content Marketing. Evento promosso in collaborazione con Confesercenti Verona.

Un libro per scoprire una delle personalità più interessanti della giovane imprenditoria italiana e insieme un manuale rivolto a chi ha voglia di sfruttare le potenzialità del web e investire su se stesso.

Da anni Salvatore Aranzulla è un punto di riferimento per milioni di italiani che ogni giorno hanno a che fare con i piccoli problemi o le grandi insidie del mondo informatico – da come trasformare un file pdf in word, al modo in cui salvare una conversazione su WhatsApp; dai procedimenti più rapidi per fare il backup del proprio smartphone, ai consigli per evitare le truffe online. Andate su Google e cercate "Come creare una pagina su Facebook".