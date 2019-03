Torna la manifestazione "Salute alle erbe" a Peschiera del Garda

La manifestazione si svolgerà nel weekend di Pasqua, da sabato 20 a lunedì 22 aprile, nella centralissima piazza Betteloni a Peschiera del Garda, e sarà dedicata in particolar modo alle erbe aromatiche, officinali e spontanee. L'evento è organizzato da Veneto a Tavola, con il patrocinio del Comune di Peschiera del Garda.

Oltre alla mostra “Centerbe”, con 100 aromatiche esposte e relative schede descrittive, sarà proposto un ricco mercatino dove si potranno acquistare erbe aromatiche fresche e prodotti derivati, come creme, saponi, oli essenziali, tisane ed infusi, salse, formaggi ecc.

Nel corso del weekend, laboratori gratuiti per far conoscere le piante aromatiche ai bambini, mentre lunedì 22 aprile alle ore 10,30 è in programma la passeggiata “Andar per erbe”, alla ricerca di erbe spontanee ad uso gastronomico, con l'esperta Anna Tonello, che sarà poi a disposizione del pubblico per l’intera giornata.

Informazioni e contatti

Veneto a Tavola: www.venetoatavola.it info@venetoatavola.it

Facebook venetoatavola

tel. 335.6033639

Comune di Peschiera del Garda: www.comunepeschieradelgarda.com