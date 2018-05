Dal Salento a Verona: presentazione del libro "Sette racconti sette" di Giancarlo Nicolaci

Venerdì 25 maggio 2018 alle ore 18.30, presso la Sala parrocchiale di p.zza Duomo a Verona (Stradone Arcidiacono Pacifico 2) sarà presentato ufficialmente il libro di Giancarlo Nicolaci dal titolo: “Sette racconti sette” (Edizioni Esperidi, collana W.A.F.). Interviene Rossella Lomuscio responsabile educazione alo sviluppo, Progettomondo-Mlal; dialoga con l’autore Piergiorgio Sartori, docente di Lettere.



Il libro: Realtà che diventa paradosso o paradosso che diventa realtà? Sette racconti in cui le vite dei protagonisti si dipanano tra il possibile e l’impossibile, tra la luce e l’ombra, il positivo e il negativo. Una dicotomia che aleggia tra le righe per poi incarnarsi nelle storie: storie quotidiane eppur straordinarie.



L’autore: Giancarlo Nicolaci (Cavallino 1968) è docente di Filosofia e Scienze Umane, specializzato in gestione delle conflittualità familiari, comunicazione dei diritti umani e progettazione dei sistemi di welfare. Già docente a contratto presso l’Università del Salento, è Cultore di materia in Organizzazione dei Servizi Sociali e componente dell’ICISMI (Centro Studi Internazionali sulle Migrazioni dell’Università del Salento). Ha già all’attivo diverse pubblicazioni di natura tecnica e scientifica su temi quali Educazione allo Sviluppo, Intercultura e Politica Sociale. Con questi racconti Nicolaci si misura per la prima volta con la narrativa.