Salento in festa: giovedì sera concerto degli Almakàntica

Pronti per la 7^ edizione di Salento in Festa? Quest'anno una fantastica novità: saranno 4️ le giornate per assaporare ottimi piatti tipici, ballare l'energica Pizzica a suon di tamburelli ed immergervi nella gioiosa atmosfera Salentina con tante, tantissime novità in vista.



Vi aspettiamo da giovedì 17 maggio agli impianti sportivi di Via Divisone Acqui, a San Martino Buon Albergo. Siamo felici di annunciare i gruppi musicali che ci terranno compagnia durante le ️️4 serate di Salento in Festa 2018.



Giovedì sera si esibiranno i nostri grandi amici Almakàntica. Provenienti da diverse regioni italiane, a Padova si sono riuniti per diffondere le loro tradizioni attraverso la musica e la danza. La capacità di coinvolgere il pubblico caratterizza ogni loro concerto per far cantare, ballare e sorridere a ritmo di tarantella.



Venerdì e sabato saranno con noi per la prima volta, direttamente da Lecce, i Cunservamara Musica Popolare Salentina. Proprio come la salsa che contraddistingue il loro nome, sono pronti a farci pizzicare con i brani più famosi e divertenti del repertorio salentino.



Domenica sera abbiamo il piacere di ospitare una delle tappe del Madre Terra Tour di Tommy Miglietta & Kuntéo. Ha solo 10 anni ed è già un artista internazionale. Grazie al suo tamburello e alla sua sonorità rock sa dare alla musica popolare un'impronta più innovativa.



Tenetevi pronti a fare festa.