Salento in Festa 2019 a San Martino Buon Albergo

La Festa salentina firmata Sogno Salentino ritorna come da tradizione il prossimo maggio. I campi sportivi di via Divisione Acqui, a San Martino Buon Albergo (VR), sono pronti per ospitare l'8️^ edizione di "Salento in festa".



Stiamo lavorando per regalarvi 4 giornate sorprendenti.

Non mancheranno gli appetitosi piatti della tradizione salentina e la vivace musica della Pizzica. Vi aspettano tante curiosità per circondarvi dal folclore e dalla vitalità del mondo salentino.