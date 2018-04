Nella Sala Affreschi del Comune di Sommacampagna la mostra "Arte in...Corso"

Il Comune di Sommacampagna è onorato di ospitare, presso la Sala Affreschi del Comune di Sommacampagna, la mostra “Arte in…corso” organizzata in collaborazione con la Società di Belle Arti di Verona.

La mostra di pittura e scultura sarà inaugurata sabato 28 aprile, alle ore 18,00 alla presenza del Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Isabel Cristina Granados.

“La mostra Arte in…corso è una bella occasione per ospitare sul nostro territorio, artisti di indubbia fama e capacità come per esempio Sabrina Ferrari ed Ermanno Leso, già ospiti del nostro territorio in altre occasioni. La collaborazione con la Società di Belle Arti di Verona”, dichiara l’Assessore Granados, “è certamente motivo di orgoglio per la nostra Amministrazione, che è lieta di fornire anche in questo modo, un’opportunità ai propri cittadini di ammirare e conoscere le diverse tecniche e sentimenti che gli artisti trasmettono con le loro opere”.

Per la Società di Belle Arti di Verona, “ARTE IN… CORSO” è una mostra collettiva che intende prose in una direzione di continuità con diverse esposizioni in Italia e all’ estero, volte a documentare l’attività creativa, sempre in evoluzione e alla ricerca di nuove espressioni dei soci. Un momento quindi di verifica e confronto con realtà diverse ma sempre significative e costruttive.

La mostra proseguirà fino al 13 Maggio con apertura tutti i giorni 10,30 – 12,30 e 16,00 – 19.00.