Torna a Verona la sagra "San Pio X in Festa"

Dal 30 agosto all'1 settembre è in programma presso il campetto San Pio X in via Biondella 9 a Verona, l’edizione 2019 della sagra San Pio X in Festa.

Tre giorni con stand gastronomici, musica, giochi per bambini, pesca di benificenza, tombola enologica. Tutto per delle giornate e serate in allegria.

Il programma

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/sanpioXinFesta/