Musica e divertimento per tutti alla Sagra de San Michel 2019

Pronti per la Sagra de San Michel 2019? Giovedì 13 giugno dalle 19.30 grande apertura della serata con la straordinaria partecipazione della Si Fa Band (Associazione Culturale "Si Fa Musica") e a seguire diamoci la carica con il pop rock dei SinFlower!



Venerdì 14 giugno dalle 19:30: serata disco con tutte le migliori dance hits dagli anni '60 ad oggi con la coverband Krissgrooveband!



Sabato 15 giugno dalle 19:00: serata giovani con fluo party, e tante altre attività per tutte le età, animata da Dj EfA official!



Domenica 16 giugno alle 10:30: Santa Messa Solenne. Sempre domenica 16 giugno dalle 19:00: serata conclusiva con il liscio dell'Orchestra Spettacolo Susanna Pepe.

Per ognuna delle serate ci saranno:

Stand Gastronomici

Pesca di Beneficenza

Pizza, Birra e bibite allo stand del nostro gruppo Giovani

Zucchero filato e giochi allo stand del gruppo Adolescenti

Alle 20 Bimbo Ballo in cui le nostre animatrici faranno ballare i vostri bambini

(fonte Facebook Parrocchia di San Michele Arcangelo)