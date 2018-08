Al via la sagra di San Luigi a Caselle: tra gli stand anche la "Pesca a tavola" 

Dal 2 al 7 agosto a Caselle di Sommacampagna si tiene la tradizionale sagra di San Luigi. La manifestazione si aprirà giovedì 2 agosto alle ore 21 con lo spettacolo teatrale offerto dall’Amministrazione comunale “L’eredità”, con la compagnia teatrale El Gavetin.

La celebrazione della Santa Messa del Triduo per i volontari della sagra di mercoledì 1 agosto ha aperto la manifestazione. Venerdì 3 agosto inoltre alle 21:30 partirà il 41° pellegrinaggio a piedi per il santuario di Madonna della Corona.

Nei giorni di sagra tantissimi gli appuntamenti con spettacoli danzanti, musica dal vivo, esibizioni delle scuole di danze latino-americane, Folk Blues e musica Funky.

Stasera, giovedì 2 agosto, sarà allestito uno stand dedicato alla Pesca a tavola, il progetto di valorizzazione del frutto portato avanti dai sette comuni del territorio, in cui verranno presentati al pubblico i frutti delle aziende agricole aderenti al progetto e le preparazioni derivate.

A partire da Venerdì 3 agosto alle 19:00 e per l’intera durata della manifestazione, stand eno-gastronomici e banchetti con i migliori prodotti del territorio.

L’ufficio ecologia del Comune di Sommacampagna sarà presente con un banchetto dedicato alla raccolta differenziata, con le iniziative e i progetti dedicati ai festeggiamenti per il ventennale della raccolta nel territorio comunale. Preparati per il pubblico divertenti quiz e depliant informativi per promuovere una buona e importante abitudine volta al benessere del territorio e della cittadinanza.

La sagra si concluderà il 7 agosto con lo spettacolo pirotecnico accompagnato dal suono delle campane