A Oppeano torna l'attesa Sagra di San Giovanni Battista in località Le Fratte 

Il prossimo venerdì 15 giugno inizia la 61^ edizione della Sagra di San Giovanni Battista. Una festa tradizionale a Oppeano, la sagra patronale del paese, organizzata dal Gruppo Giovani Oppeano e patrocinata da Comune e Pro Loco: al centro sportivo le Fratte dal 15 al 19 giugno 2018 vi aspettano serate di intrattenimento musicale e stand gastronomici.

La 61^ Sagra di San Giovanni Battista a Oppeano come da tradizione è dedicata al Santo Patrono, la cui ricorrenza della natività è proprio il 24 giugno. Si inizia venerdì 15 giugno p.v. alle ore 20,30 con l’esibizione della scuola di danza L&G Danzando, e a seguire la Diapason Band, tributo a Vasco Rossi!

Sabato 16 giugno orchestra Franco Bagutti, domenica 17 giugno dalle ore 20 esibizione della scuola di danza Airone Club e a seguire Rossella Ferrari e i Casanova. Lunedì 18 giugno alle 20 esibizione della scuola di danza Cuore latino dance, a seguire I magnifici. Martedì serata di chiusura con Daniele Tarantino e la sua orchestra, ospite della serata Daniele Tarantino.

«Quest’anno la novità che attende tutti i provetti ballerini è la nuova piastra polifunzionale recentemente realizzata dall’Amministrazione comunale; di dimensione 32 per 20 metri, è un primo ed essenziale passo verso la sistemazione di tutta l’area per poterla dedicare a spazio aggregativo per gli eventi e per i giovani – commenta il Sindaco Pierluigi Giaretta -; La piastra è stata pensata per essere adibita a pista da ballo per le feste, come la sagra di San Giovanni Battista, che la “inaugurerà” nel suo utilizzo».