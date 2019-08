A San Giovanni Lupatoto la Sagra di Raldon

Venerdì 30 agosto si accenderanno i riflettori sulla 99esima Sagra di Raldon presso il Centro Comunitario in via San Giovanni Bosco. L'evento, che ha ottenuto per il quarto anno consecutivo il patrocinio della Provincia di Verona oltre che della Città di San Giovanni Lupatoto, chiuderà il sipario lunedì 9 settembre con il consueto spettacolo piromusicale.

Gli eventi si svolgeranno in una tendostruttura dotata di pista d'acciaio con apertura degli stands a partire dalle 19.30.

Venerdì 30 partenza con lo spettacolo cabarettistico di Alberto “Il Grezza” Grezzani e Claudio Bazzan, ad anticipare il grande show del celebre attore comico Paolo Casiraghi, interprete di suor Nausica sul palco di Zelig e Colorado Cafè.

Sabato sera defilè di moda e a seguire orchestra Musica Wiva, per una serata di ballo e divertimento. Domenica 1 grande giornata di sport il mattino con il Cicloturismo 5° Memorial Alberto Mantovanelli e 7° Memorial Alessandro Moron e il pomeriggio con il 41° Granpremio Giovanissimi di ciclismo. Alla sera in attesa dell'Orchestra spettacolo di Roberto Tagliani, dalle ore 20 animazione bimbi con gli animatori del Grest Parrocchiale.

Lunedì dalle ore 19,30 “battesimo della sella” in collaborazione con GG Ranch Performance Horses (verrà consegnato un attestato ad ogni bambino che proverà l'emozione di un giro a cavallo), mentre dalle 21,00 tutti in pista con i dj del Verona Summer Country Tour.

Martedì 3 settembre serata dedicata al territorio, ore 19,30 percorso di degustazione “la Fragola e i suoi sapori” a cura dell'Associazione Fragolicoltori della Pianura Veronese; ore 20.15 i ragazzi del Teatro con Noi in collaborazione con Altri Posti in Piedi presentano la commedia “Alla Locanda”; ore 21 intervento dell’associazione con la partecipazione di esperti del settore e delle autorità con intermezzi musicali di Gian Mario De Togni; ore 21.30 il grande evento della serata, Gran Galà della Lirico del Coro Lirico San Giovanni.

Dopo l'intervallo del mercoledì, dedicato alla processione della Madonna del Capitel, giovedì 5 settembre si riparte con la serata danzante a cura dei corpi di ballo della Polisportiva La Cometa capitanati ma Milena Lerin e i suoi maestri. Venerdì 6 settembre serata disco con il Dorian Gray Summer Tour, dopo il dj set di Filippo Faccion a partire dalle 20. Sabato 7, aspettando Daniela Rosy, spettacolo dei giovanissimi talenti The Strings.

Domenica 8 settembre esibizione di ballo di Protagonist Dance e orchestra spettacolo di Selena Valle, mentre i più piccolini potranno divertirsi con gli animatori del Grest Parrocchiale. Ultima serata di festeggiamenti lunedì 9 settembre con l'esibizione Diamonds degli allievi della scuola di ballo Swing Salsero prima dell'orchestra spettacolo Susanna Pepe. Alle ore 23.30 spettacolo piromusicale, tradizionale conclusione della Sagra di Raldon.

Per lo svolgimento dell'evento si ringraziano tutti gli sponsor e Lupatotina Gas Luce quale sponsor ufficiale della manifestazione. Ogni serata stands gastronomici, pesca di beneficenza e Marzadro. Ingresso libero e le serate si svolgeranno anche in caso di pioggia.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni e per il programma completo visitate il sito internet www.sagradiraldon.it o le pagina Facebook e Instagram Sagra di Raldon.