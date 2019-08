Il celebre attore comico Paolo Casiraghi alla Sagra di Raldon

Venerdì 30 agosto si accenderanno i riflettori sulla 99^ Sagra di Raldon presso il Centro Comunitario in via S. Giovanni Bosco. L'evento, che ha ottenuto per il quarto anno consecutivo il patrocinio della Provincia di Verona oltre che della Città di San Giovanni Lupatoto, chiuderà il sipario lunedì 9 Settembre con il consueto spettacolo piromusicale.

Gli eventi si svolgeranno in una tendostruttura dotata di pista d'acciaio con apertura degli stands a partire dalle 19.30. Venerdì 30 partenza con lo spettacolo cabarettistico di Alberto “Il Grezza” Grezzani e Claudio Bazzan, ad anticipare il grande show del celebre attore comico Paolo Casiraghi, interprete di suor Nausica sul palco di Zelig e Colorado Cafè.

Informazioni e contatti

Ingresso libero.

Web: http://www.sagradiraldon.it