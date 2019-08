Giovedì 29 agosto si aprirà la sagra paesana di Povegliano Veronese. Un evento atteso, che segna ogni anno la fine dell'estate. Come sempre sarà presente lo splendido luna park e la cucina che già da qualche anno fa ingolosire gli avventori.

La più grossa novità è lo spostamento della location per quanto riguarda cucina, zona spettacoli, mostre e zona bar: non più nell'ala di Villa Balladoro ma presso le scuole medie. La novità è dovuta a problematiche burocratiche legate alla scomparsa del Barone Balladoro: gli eredi non hanno potuto concedere gli spazi proprio per la non ancora definita assegnazione ereditaria.

Altra novità è la gara ciclistica in notturna di Giovedì 29, che aprirà la Sagra 2019: l'evento è organizzato dal Team Povegliano Bike con il patrocinio della Pro Loco e dell'Amministrazione Comunale. Le strade saranno chiuse dalle 18.30 alle 24: Via Roma, Via Mazzini, Via dei Gelsi, Via dei Frassini, Via Monte Grappa saranno la sede del circuito.

Una sagra all'insegna degli eventi che siano il più variegati: venerdì serata rock, sabato serata country, domenica serata liscio, lunedì serata spettacolo dance e martedì serata dj. Momenti per tutti, con largo coinvolgimento di giovani e famiglie.

L'impegno di Pro Loco e dell'Amministrazione è evidente, con tante idee che andranno a rinnovare e ulteriormente confermare gli ottimi numeri delle due sagre passate. Non mancheranno le esposizioni culturali presso l'atrio delle scuole medie, con pittori e scultori importanti e due artisti poveglianesi: Stefania Zanchi e Gianni Belligoli.

Anche per quest'anno è confermata la presenza dei Bar di Povegliano che faranno lo stand presso l'area spettacoli e daranno un tocco di allegria per aperitivo e post cena. Ultima ma non ultima la cucina: aprirà venerdì 20 con tanti piatti ricercati all'insegna della tradizione e della specialità. Ci saranno piatti fuori menù, il tutto all'insegna della qualità.

Eventi speciali: domenica 31 messa e pranzo della Fidas nell'ambito della giornata del donatore, per tutto il giorno vi sarà il mercatino dell'antiquariato, alle 18:30 sfilata dei ragazzi del Campo Banda presso l'area spettacoli.

La Palestra Evolution proporrà una serie di appuntamenti aperti al pubblico incentrati sul fitness: pilates, rugby per bambini, Olit e Fit Boxe faranno da "aperitivo" alle serate. La chiusura sarà all'insegna della bicchierata finale, alle 23.30 presso la zona cucine sarà offerto un bicchiere di vino per concludere insieme.

Riccardo Cordioli, presdente Pro Loco: «Abbiamo investito molto quest'anno, in termini economici e di organizzazione. La nuova location potrà essere una ripartenza per dare una dimensione diversa e ulteriormente interessante all'evento. Abbiamo coinvolto tante realtà associative del paese, e questo è un ottimo successo».

Lucio Buzzi, Sindaco: «Come Amministrazione dobbiamo dire grazie a Pro Loco e a tutti coloro che si sono dati da fare per l'organizzazione. Ringraziamo la Dirigenza Scolastica per la concessione degli spazi. La Sagra di Povegliano cresce di anno in anno e siamo sempre più visti come un evento cui non mancare. Questo grazie alla qualità generale».

Web: https://www.facebook.com/events/517062822399859/