La sagra dei fumetti fa il suo ritorno al vallo Bastione San Procolo di Verona

Avete mai provato ad unire una Fiera del Fumetto ad una Festa della Birra in una Location da favola come il vallo Bastione San Procolo lungo le storiche mura di Verona? Il risultato è La sagra dei fumetti - La fiera del fumetto di Verona che, dopo l'incredibile successo delle passate edizioni, torna anche quest'anno con tantissime novità, ospiti e spettacoli d'eccezione!

A detta di molti, un evento inimitabile, che si distingue per la quantità e qualità di ospiti ed attività proposti! Infatti anche quest'anno, ciò che bolle in pentola, non mancherà di stupirvi ed emozionarvi.

Orari

SABATO 9 GIUGNO 2018

Apertura casse ore - 9:30

Apertura cancelli ore - 10:00

Chiusura ore - 24:00

DOMENICA 10 GIUGNO 2018

Apertura casse ore - 9:30

Apertura cancelli ore 10:00

Chiusura ore 22:00

(Gli spazi espositivi chiuderanno alle ore 20:00 circa)

