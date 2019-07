Il programma completo della Sagra di San Lorenzo a Pescantina

Dall'8 al 12 agosto è in arrivo la Sagra di San Lorenzo a Pescantina. Energia e adrenalina: un connubio perfetto per far ballare, saltare, cantare e divertire tutta Verona e provincia per il primo festival dedicato alla buona musica, birra artigianale, street food con food truck selezionati e di qualità. Non mancheranno inoltre intrattenimenti per bambini tutte le sere con baby dance, trucca bimbi e molto altro.



STREET FOOD DI QUALITA' - Simpatiche "cucine a quattro ruote" provenienti da tutta Italia.

La Frittoria - Fritture miste di pesce , panzarotti farciti, olive ascolane, mozzarelline fritte e al tartufo.

BruscoBono - Bruschetteria Itinerante. Numerosissime Bruschettone farcite con vari gusti con prodotti di prima scelta. Sono proprio bone (il nome dice tutto)!

Le Zero Grano per tutti - Street Food Truck - Il primo food truck , garantito SENZA GLUTINE! Tra le sue specialità HAMBURGER FARCITI, GNOCCO FRITTO , POLPETTE e DOLCI DI VARIO GENERE.

Amor di Patata - Mantova - Gustosissime Patatine Fritte Olandesi da passeggio ... impossibile resistervi.

FRUTTA FRESCA - L'altra Dimensione della Frutta è pronto a deliziavi con ottime macedonie di frutta fresca, crepes e frullati. È Buono Verona - Gelateria Artigianale e, per finire, un fantastico truck adibito a gelati artigianali per tutti i gusti.

BIRRA ARTIGIANALE E COCKTAILS - L'eccellenza della birra artigianale, cocktails e grappette per tutti i gusti by Fabric Cento7!

AREA BAMBINI - Speciale animazione per bambini dalle ore 19 fino alle 21 tutte le sere, in compagnia di animatori , baby dance , trucca bimbi e sculture di palloncini.

TORO MECCANICO - Vediamo se sei in grado di battere il toro più pazzo del mondo!!

STAND DI ARTIGIANATO - Stand di artigianato di prodotti 100% homemade e Vintage.

Il programma artistico delle serate

Giovedì 8 agosto 2019

Suburbia

con SPECIAL GUEST : Zoe Cristofoli e tanti altri artisti!

Link ufficiale dell'evento:

Suburbia Music Summer Village Verona

Venerdì 9 agosto 2019

Manita Hip Hop Reggaeton

Le migliori sonorità Hip Hop & Reggaeton

Link ufficiale dell'evento:

09.08 Manita at "Music summer village" - Pescantina

Sabato 10 agosto 2019

90 Club

Il party con le migliori hit degli anni 90 che hanno fatto esplodere i dancefloor .

Link ufficiale dell'evento:

Domenica 11 agosto 2019

Zeta Reticoli Official

Band emergente di Pescantina sul palcoscenico del

SUMMER MUSIC VILLAGE per una serata carica di adrenalina.

Link ufficiale dell'evento:

Zeta Reticoli live Music Summer Village!

Lunedì 12 agosto 2019

Joy events con JOYLAND!

Per la famosa notte dei FUOCHI D'ARTIFICIO , uno show ispirato a tutti i grandi successi degli anni passati !

Una notte perfetta che incontra tutte le età e soprattuto i nostalgici che vogliono ripercorrere i fatidici anni passati dagli anni 90 ad oggi

In collaborazione con RADIO PICO - Pagina Ufficiale .

Lunedì 12 Agosto - Joyland_il party anni 90_Pescantina

Informazioni e contatti

ORARI E DATE - da giovedì 8 a lunedì 12 agosto dalle ore 18alle 01.



LUOGO - Piazza Ex Mercato - Via Borgo - In Piazzale Butturini ampio parcheggio gratuito illuminato.

Tel: +39 392 0101104 (anche su WhatsApp)

Web: https://www.facebook.com/events/889587638064282/?event_time_id=889587641397615

- https://www.facebook.com/pages/Comune-di-Pescantina/834717703566214