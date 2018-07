Torna la Sagra di San Lorenzo per l'82^ edizione a Pescantina

Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra di San Lorenzo di Pescantina, frutto della passione per le nostre radici e per il nostro patrimonio culturale che si traduce in un’occasione di festa in nome della tradizione e genuinità. Organizzare una manifestazione di questo tipo diventa però sempre più impegnativo. L’ormai famosa circolare Gabrielli contenente le misure di “safety e security” da adottare durante le pubbliche manifestazioni impone dei criteri molto precisi da seguire. Tali direttive impongono che ogni evento in luogo pubblico sia valutato secondo i profili della "safety" (incolumità dei presenti) e della security (ordine pubblico).

Con una corretta pianificazione e qualche modifica ci siamo adeguati alle nuove norme individuando le migliori strategie operative di salvaguardia della sicurezza pubblica ritenendola il criterio fondamentale per le nostre scelte attuative, non senza un dispendio economico molto oneroso. Un ringraziamento particolare all’Assessore Gianluca Quarella che si è speso molto per queste problematiche molto delicate. Ora non ci resta che goderci l’evento e riportare vitalità nel nostro bellissimo centro storico, un’occasione in più per uscire di casa ed incontrarsi facendo comunità. L’augurio è che sia una festa per tutto il paese, all’insegna di un sano divertimento. Un ringraziamento a tutti i volontari che hanno dedicato il loro tempo in questi mesi per l’organizzazione e a tutti quelli che presteranno il loro servizio in questi 5 giorni di festa.

Domenica 19 agosto alle ore 19, come di consueto, verrà presentata la 72^ Mostra delle pesche ed esposizione pomologica. Novità: lunedì 13 agosto dalle ore 19.30 presso lo storico negozio l’Albero ci sarà un BioAperitivo dove verrà presentata l’azienda agricola Fontana Bio. Il Raduno Trattori d’epoca è giunto alla terza edizione. Partenza Domenica da Piazza degli Alpini alle ore 11.30, pranzo presso l’az. agr. Monteci, si riparte verso il Duomo per la benedizione e si arriva verso le 16 in Piazza San Rocco. Particolare attenzione è riservata alla solidarietà e alle associazioni di volontariato. Prosegue la collaborazione con gli amici dell’“Operazione Mato Grosso” che si occupano con grande impegno nella pulizia dei tavoli e nella raccolta differenziata. La presenza di Filo continuo sarà doppia. Saranno presenti nello stand di via ponte per informare sulle loro attività e per la vendita delle pesche esposte durante la Mostra. Inoltre hanno collaborato con il gruppo fotografico “Camera project” per la mostra in Sala Consiliare.

Quest’anno siamo lieti di ospitare l’Associazione “La libellula e il Giunco Onlus” con uno stand in via ponte per far conoscere e loro attività di inclusione di persone con disabilità e per la vendita di oggetti creati dai bambini e ragazzi dell'associazione. L'intero ricavato sarà usato per continuare i progetti già esistenti (Progetto Emma, Agricanoa) e per consolidarne di nuovi. Immancabile la Pesca di beneficenza a cura della “San Vincenzo”, associazione molto attiva sul territorio di Pescantina.

Aspetto culturale

- Mostra di fotografica presso la Sala Consiliare a cura di “Camera Project” in collaborazione con Filo continuo.

Presso le scuole elementari:

Mostra di pittura gpvp

Gruppo di pittura Vinicius Pradella

Mostra pittorica AIDO sul tema donazione organi e tessuti.

Presso “Fucina d’Arte lab. Project” (Corso San Lorenzo, 2) Rassegna D’Arte Grafica Expo permanente.

Programma spettacoli

Giovedì 9 Agosto “Latin party”: un’ora di spettacolo con coreografie a cura della scuola “Danza si” e poi ballo aperto a tutti gli appassionati.

Venerdì 10 serata dedicata ai giovani con “Joyland”: dj e animazione con la musica degli anni ’90, in una notte ricca di effetti speciali

Sabato 11 ritornano i “Spazio Maranza” affezionatissimi a Pescantina con la loro musica energica e divertente adatta a tutte le età

Domenica 12 i “4 Stars” ci portano in America con il loro rock e country e le più belle canzoni degli anni settanta

Lunedì 13 agosto la serata più attesa. Iniziano i Lato A con il loro pop-rock a 360 gradi. Gran finale con lo spettacolo piromusicale sul ponte che collega Pescantina a Bussolengo.

Gallery