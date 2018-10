Tutto pronto per l'83^ edizione della Sagra delle castagne a San Giovanni Ilarione

La Pro Loco San Giovanni Ilarione vi invita alla tradizionale Sagra delle Castagne. Quest'anno siamo giunti alla 83esima edizione. Quattro giorni di musica, gastronomia, esposizioni, cultura e tradizione.

PROGRAMMA EVENTI

VENERDì 12 OTTOBRE

Ore 21.00 - MUEVELA - Il party reggaeton, electrolatino



SABATO 13 OTTOBRE

Ore 16.00 - Presso la sede municipale, ricevimento autorità e sfilata con la banda Giuseppe Verdi.



Ore 16.30 - Visita agli Stand della 27° Mostra Artigianale della mostra artigianale ed alla nuova disposizione della sagra.



Ore 21.00 - Fruity Party -La festa dance che ci ha fatto ballare per tutta l'estate!



DOMENICA 14 OTTOBRE

Il gruppo Aido di San Giovanni sarà presente durante la mattinata con il pane fresco

Ore 12.30 - 'Pranzando in Sagra', pranzo con menù fisso, per prenotazioni (posti limitati) chiamare il 3405922182



Ore 15.00 - Esibizione nelle vie del paese dell'associazione Majorette di Grezzana e del corpo bandistico comunale 'Carlo Montanari' di Lavagno.



Ore 15.30 - Polenta e Scopeton per tutti!



Ore 16.00 - Baby Dance, giochi e bolle.



Ore 17.30 - Happy Hour + Buffet con Belfo Dj



Ore 21.00 - Disco Inferno '70 - La migliore musica anni '70 & '80



LUNEDì 15 OTTOBRE

Ore 10.00 - In Piazza Martiri, dimostrazione pratica della lavorazione del formaggio da parte del Mastro Casaro Dario Gugole.



Ore 21.00 - Frammenti di Sogno

__________________________________

Mostra di Pittura presso casa Trevisan

FOOD AREA

Vendita CASTAGNE

(fonte Facebook)